Кубань стала лидером в России по онлайн-просмотрам уроков по финансовой грамотности

В России подвели итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности для учащихся школ. Наибольшее число просмотров проект получил на Кубани, где в вебинарах приняли участие 86% всех школ региона, сообщили «Ъ-Кубань» в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как сообщает пресс-служба ведомства, в кубанских школах количество онлайн-просмотров уроков по финансовой грамотности составило почти 170 тыс., что стало наивысшим показателем среди регионов. Среди общеобразовательных организаций Краснодарского края наиболее активно в проекте поучаствовали школа №42 пос. Ахтырского Абинского района, а также две армавирские школы — №4 и №51. Ученики в них подключились к 96, 79 и 76 урокам соответственно.

В колледжах и техникумах Краснодарского края занятия посмотрели свыше 25 тыс. раз, в проекте приняли участие почти 68% профессиональных образовательных организаций.

«Больше всего интереса у школьников и студентов колледжей в весеннюю сессию вызвали модули «Личные финансы» — более 913 тыс. просмотров по стране, «Финансовые продукты» посмотрело почти 492 тыс. человек, «Инвестирование» — около 370 тыс. Абсолютным лидером стал урок «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?». Этот урок посмотрели почти 356 тыс. раз»,— сообщали в Южном ГУ Банка России.

Осенью сессия онлайн-уроков Банка России пройдет с 14 сентября по 15 декабря.

Андрей Пугачев