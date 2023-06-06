Убийцу девушки из Башкирии приговорили к десяти годам строгого режима

Стерлитамакский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в убийстве 19-летней подруги, а также надругательстве над телом умершей и хищении ее имущества, сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии. По информации «Ъ-Уфа», осужденным является 24-летний Виктор Захаров.

Как было установлено следствием, подсудимый, познакомившись с потерпевшей в соцсети, в июле прошлого года позвал ее на природу. Пара выехала на его машине в поле вблизи деревни Новофедоровское Стерлитамакского района. Когда они собрались возвращаться назад, Виктор Захаров ударил девушку ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть тело, подсудимый накрыл его стеблями растений и скрылся.

С заявлением о пропаже девушки обратилась ее мать. Правоохранительным органам она заявила, что дочь, когда ушла тогда из дома, написала ей о переезде в Ишимбайский район, где будет жить с неким молодым человеком, после чего перестала выходить на связь. Позже было установлено, что эти сообщения с номера телефона девушки писал сам Виктор Захаров. Сообщение он отправлял и ее подруге. От телефона потом избавился.

Венера Хисамова

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