У главы районного отделения петербургского «Яблока» провели обыски

Силовики провели обыски в доме члена территориальной избирательной комиссии и главы Фрунзенского районного отделения партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге Василия Неустроева. Он доставлен в СКР на допрос, сообщила пресс-служба партии.

Как рассказали в петербургском отделении «яблочников», для проникновения в помещение силовики спилили дверь. Причину обыска не называют. Кроме того, к господину Неустроеву не пустили адвоката.

«Недопуск адвоката к Неустроеву — это прямое нарушение закона. Василий Неустроев — это человек исключительно законопослушный, я знаю его давно и лично. Партия будет делать все, чтобы помочь ему в этой ситуации»,— прокомментировал обыски заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург