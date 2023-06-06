Всё в дело: как ученые работают над технологиями переработки органики в удобрения

«Сибагро» начинает тестировать технологии по переработке побочных продуктов животноводства (ППЖ), предложенные учеными в рамках работы Передовой инженерной школы (ПИШ) ТГУ «Агробиотек». Так, для компании подобрана оптимальная схема «приготовления» органических удобрений из птичьего помета с помощью ферментации. Сырье для органики на «птичке» (птицефабрике «Томской») практически неисчерпаемое, и оно бесплатное, то есть холдинг благодаря сотрудничеству с ПИШ сможет повысить эффективность производства, а также еще плотнее замкнуть производственный цикл.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отрасль животноводства каждый год растет. Так, по данным Томскстата, за январь–март 2023 года в Томской области произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 39,8 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем за январь–март 2022-го. Основными поставщиками животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации — на их долю приходится 93,5% производства. Это значит, что для бизнеса все острее встает вопрос с ППЖ, которые производят животные и птицы. С одной стороны, органика — это хорошее удобрение, не хуже минерального по степени насыщения земли самым важным элементом — азотом. С другой — ее нужно правильно «приготовить», выдержать необходимое время. Ускорить этот процесс можно с помощью бактерий (ферментировать), подобрав правильные штаммы и оборудование.

Когда в 2022 году в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» Томский университет при поддержке компании «Сибагро» создал научно-образовательной центр ПИШ «Агробиотек», переработка побочных продуктов животноводства сельского хозяйства стала одним из его ключевых направлений

Разработки НОЦ ПИШ «Агробиотек» в 2022 году велись в рамках четырех комплексных проектов: «Переработка продукции и отходов сельского хозяйства», «Улучшение пород сельскохозяйственных животных», «Продукты функционального питания для человека и животных» и «Комбинированные технологии повышения продуктивности агропроизводств».

В рамках направления «Переработка продукции и отходов сельского хозяйства» исследовались биотехнологические способы получения молочной кислоты и методы ее очистки. Выбранный метод очистки модельного раствора молочной кислоты ионообменными смолами позволяет уменьшить концентрацию в ней примесей в 40 раз и более. В свою очередь, молочная кислота используется в пищевой промышленности и производстве полимеров, так, в «пищевке» она выступает в роли консерванта и подкислителя. Сейчас для производства молочной кислоты используются западные технологии, но они затратны, поскольку идут с применением серной кислоты и извести, в результате чего образуется большое количество гипса, который нужно где-то складировать.

По словам директора биоинжинирингового центра ПИШ «Агробиотек» Ирины Кусковой, ключевая задача ее подразделения — внедрение созданных технологий от лабораторий на предприятия. Этот процесс включает анализ потребностей и проблем промышленных предприятий в области агробиотехнологий, анализ российского и мирового опыта, подготовку технического задания и полное сопровождение заказчика (от разработки лабораторного образца или технологии до внедрения целевого результата на производство), оформление и представление технической документации.

«В прошлом году у нас были достаточно крупные проекты с нашим промышленным партнером “Сибагро”: мы решали задачи по переработке птичьего помета в органическое удобрение непосредственно на птицефабрике,— рассказывает Ирина Кускова.— Был проведен анализ всех возможных подходов к переработке ППЖ. Университет собирал на специализированный круглый стол ученых и специалистов в этой области со всей России, а также производителей оборудования. Все вместе обсуждали варианты переработки куриного помета для сибирских условий: какие технологии есть, какие сейчас доступны на российском рынке. Кроме того, считали ТЭО (технико-экономическую оценку): нововведения должны быть осуществимы, в том числе экономически. В результате мы предложили “Сибагро” несколько вариантов технологии — от самой простой до самой сложной, как с анаэробными бактериями, так и с аэробными. Дальше выбор за бизнесом».

Ирина Кускова, директор биоинжинирингового центра ПИШ ТГУ «Агробиотек»:

«Бизнес хорошо считает, в том числе окупаемость технологии. И мы должны на конкретных цифрах показать, что наука — это перспективно. Промпартнеры также заинтересованы в этой работе, они готовы предоставлять свои ресурсы (землю, площади, оборудование) и экспериментировать. Для нас это сотрудничество важно также тем, что студенты, обучающиеся на образовательных программах НОЦ ПИШ “Агробиотек” имеют возможность проходить обучение на производственных площадках высокотехнологичных партнеров, что обеспечивает тесную связку промышленности и образования».

Сейчас ученые ПИШа совместно с компанией обсуждают проект по прудам-накопителям, где выдерживается свиной навоз.

Эта проблема актуальна не только для Томска: по данным государственной статистики ЕМИСС, ежегодно в РФ поголовье свиней продуцирует не менее 107 173 687 тонн навоза. Эти отходы обладают качествами, которые позволяют их относить не только к эффективным органическим удобрениям, но и даже к кормовым добавкам (в силу физиологических особенностей пищеварение у свиней не очень эффективное, в результате чего в помете регистрируют высокий процент доступных аминокислот, минеральных компонентов, витаминов). Проблему эффективной переработки решают ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

По словам директора СФНЦА РАН и ПИШ «Агробиотек» Кирилла Голохваста, сегодня СФНЦА РАН — один из лидеров научно-технологического развития реального сектора экономики в области сельского хозяйства. «Мы понимаем, насколько важно разработать технологию переработки продуктов жизнедеятельности такой важной отрасли, как свиноводство. Ученые СФНЦА РАН тесно сотрудничают с компанией “Сибагро” для решения важных проблем отрасли»,— говорит он.

Как уточняет директор «Сибагро Биотех» Антон Соколов, для разработки технологии по переработке навоза свиней и стоков в СФНЦА РАН была сформирована группа ученых, специализирующихся на свиноводстве, ветеринарии, биологической безопасности и инженерии. Технология, которую предстоит разработать, должна быть адаптирована к большому объему стоков, обладать низкими эксплуатационными расходами и позволять получать несколько побочных продуктов — от удобрений и кормовых добавок до чистящих средств, а также снижать уровень сторонних неприятных запахов.

«Для решения данных проблем были созданы научные группы, в которые вошли ученые из ПИШ “Агробиотек” ТГУ и СФНЦА, работающие в тесной взаимосвязи со специалистами “Сибагро”, что позволит решать проблему на уровне реального производственного процесса»,— сообщил Антон Соколов.

Сергей Ильиных, генеральный директор «Сибагро»

«По итогам прошлого года наша компания заняла второе место в России по производству свинины. Как одни из лидеров в обеспечении продовольственной безопасности, мы заинтересованы в решении прикладных задач отрасли и поэтому приветствуем привлечение научного потенциала Сибири к проведению экспериментов по совершенствованию методов обращения с побочными продуктами животноводства. Уверен, что наше партнерство принесет огромную пользу не только компании, но и всему российскому агропромышленному комплексу».

sibagro.ru