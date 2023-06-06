Суд оставил в силе штраф главе Управления капстроительства Башкирии

Судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Искандарова оставила без удовлетворения жалобу начальника Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой на постановление республиканского УФАС. В марте антимонопольное ведомство оштрафовало госпожу Иксанову на 50 тыс. руб. за нарушение при закупке оборудования для новой поликлиники.

Как указывается в решении суда, протокол об административном правонарушении был составлен по результатам рассмотрения жалобы ООО «Ренессанс-мед» на действия Управления при осуществлении закупки на поставку эндоскопического комплекса для строящейся поликлиники уфимской городской больницы №9 по нацпроекту «Здравоохранение». При проверке доводов жалобы были установлены требования техзадания, которые ограничивали число участников закупки.

Судья, в частности, отклонила доводы защитницы госпожу Иксановой о ненадлежащем извещении последней о времени и месте составлении протокола, поскольку, как выяснил суд, уведомление ей было отправлено по местожительству и на рабочую электронную почту.

Инна Иксанова подала апелляционную жалобу на решение суда. Дата заседания еще не назначена.

Венера Хисамова

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