Первую на Кубани школу с открытой крышей возведут к 2024 году

В Сочи введут в эксплуатацию школу с полностью открытой крышей в 2024 году. Это первый проект подобного рода в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Сочи Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Сейчас на строительной площадке занято более 260 специалистов и 60 единиц техники. Объект возводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ведутся монолитные работы и устройство дороги. На соседней площадке устроен фундамент здания детского сада, смонтированы несущие конструкции, продолжается устройство подпорных стен для возведения трехэтажного корпуса.

Олег Исаев

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