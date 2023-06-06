В Староминском районе благоустроят парк

В поселке Рассвет на улице Мира благоустроят парк для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Территория станет многофункциональным парком для отдыха жителей поселения с возможностью проведения массовых мероприятий.
«Площадь благоустройства - 2,15 га. Здесь уже выполнили демонтажные работы, сейчас специалисты делают площадку перед Домом культуры, укладывают тротуарную плитку»,— говорится в сообщении.
Всего в Краснодарском крае в 2023 году благоустроят 142 зеленых зоны.
Согласно сведениям, опубликованным на портале ЕИС в сфере закупок, стоимость благоустройства составляет 33,5 млн руб. Подрядчик работ — компания «Стройцентр». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация зарегистрирована в станице Староминской в 2011 году. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. ООО «Стройцентр» принадлежит Юлии Головкиной. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 69 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.
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