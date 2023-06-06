В Татарстан не поступал сидр, от отравления которым в Поволжье погибли свыше 20 человек

В Татарстан не поступал алкогольный напиток «Мистер Сидр», от отравления которым в Поволжье скончались более 20 человек. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Госалкогольинспекции региона.

Ведомство проверило декларации каждого участника алкогольного рынка в Татарстане. «По результатам проделанной работы выяснилось, что слабоалкогольный напиток „Мистер Сидр“ и другая продукция производителя ООО „Анди“ в Татарстан не поступали», — уточнили в Госалкогольинспекции.

Напомним, в результате отравления сидром в Поволжье погибли свыше 20 человек. В частности, в Ульяновской области их количество выросло до 18. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Главный санитарный врач страны Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.

"Ъ-Казань"