Меньше всего жителей с доходами от 45 тыс рублей - в Туве, Хакасии и Алтае

В числе субъектов России, где отмечена самая низкая доля жителей с доходами от 45 тыс. руб. по итогам 2022 года оказались сразу три региона Сибири - Республики Тыва (7,6% или 25,6 тыс. человек), Алтай (11,6% или 24,5 тыс. человек) и Хакасия (14,7% или 78,1 тыс. человек). Данные проанализировали эксперты FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Больше всего населения с доходами выше 45 тыс. руб. из регионов Сибири - в Красноярском крае (32,3% или 920,8 тыс. человек), Новосибирской области (30,6% или 855,5 тыс. человек), Иркутской области (23,6% или 555,5 тыс. человек), а также Томской области (23,1% или 244,2 тыс. человек).

В целом по России максимальная доля населения с таким уровнем доходов проживает на Чукотке (78,2%), Ямале (74,2%), в Москве (74%), Магаданской области (73,2%), Ненецком автономном округе (72,3%), на Сахалине (60,4%), Камчатке (59,9%), а также в Санкт-Петербурге (55,8%), Югре (55,3%) и Мурманской области (54,8%).

Как отмечают эксперты, в 2022 году доля населения, имеющая среднемесячные доходы от 45 тыс. руб., составила 36,2%, что на 6,2 п.п. больше, чем годом ранее. Если в 2021 году людей с такими доходами насчитывалось 43,8 млн человек, то в 2022 году их стало на 9,4 млн человек больше – 53,1 млн человек. «В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев. За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось. Так, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в 21 веке. Для сравнения, в 2021 году это соотношение равнялось 15,2 раза. В структуре населения произошло сокращение числа малообеспеченных граждан в пользу среднедоходных групп», – комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Лолита Белова