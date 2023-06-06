В ДТП на М-8 под Даниловым погиб водитель

На федеральной трассе М-8 в Ярославской области в результате ДТП с грузовиком погиб 47-летний водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области Фото: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Авария произошла 6 июня около 4:50 в Даниловском районе. После столкновения автомобиля «Лада Ларгус» и грузовой машины Scania под управлением 64-летнего водителя на месте погиб водитель легковушки.

«На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова