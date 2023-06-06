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обновлено 11:42

Причиной выкатывания Boeing в сугроб в пермском аэропорту назвали отказ техники и человеческий фактор

Росавиация закончила расследование серьезного авиационного инцидента, связанного с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа» в Пермском аэропорту Большое Савино. Напомним, 7 января 2023 года лайнер оказался в сугробе при попытке разворота. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В выдержке из результатов расследования, которую опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина», в качестве причин инцидента указывается совокупность факторов. Среди них — необоснованное принятие командиром воздушного судна решения на вылет в условиях неисправности в системе управления передней опорой шасси (ПОШ). Управление передней опорой, которое осуществляется путем поворота специального рычага-тиллера, было «затяжеленным». Сам тиллер, после того как его отпускал пилот, не возвращал опору в нейтральное положение. Наиболее вероятной причиной этого стали проблемы с прохождением гидравлической жидкости в систему управления ПОШ из-за низкой температуры воздуха.

Командир принял решение выполнить полет, передав функции по управлению второму пилоту. Также он не в полном объеме выполнил действия по прекращению взлета с использованием тормозов основных колес шасси и воздушных тормозов. Росавиация указала также в качестве сопутствующей причины инцидента отсутствие осевых огней ВПП.

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