Механизированный способ борьбы с борщевиком начали применять в Удмуртии на придорожных территориях

В Удмуртии начались работы по расчистке придорожных территорий региональных дорог от борщевика Сосновского. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в этом году применяется механизированный способ — покос борщевика кусторезом или скашивание вручную и планировка откосов насыпей автогрейдером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказал исполняющий обязанности начальника КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов, данные работы необходимо завершить до конца июня, когда начнется цветение растения. Прежде, в 2021 и 2022 годах, растение обрабатывали двухкомпонентным реагентом.

На сегодняшний день борщевик ликвидировали в полосе отвода семи региональных дорог. В их числе «Сарапул — Воткинск» в Сарапульском районе, «Пытцам — Удугучин» в Увинском районе, «Дебесы — Кез» в Кезском районе, «Ижевск — Аэропорт» в Завьяловском районе.

По словам заместителя директора по производству АО «Удмуртавтодорстрой» Александра Миролюбова, всего локализацию и ликвидацию очагов борщевика проведут на 96 участках дорог, площадью которых превышает 1,3 млн кв. м. Работы начали практически во всех районах.