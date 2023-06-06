Пострадавшим от контрафакта в Ульяновской области окажут бесплатную помощь

Всем пострадавшим от напитка «Мистер Сидр» из Ульяновской области будет оказана бесплатная юридическая помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских, сообщает региональное правительство.
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«Эксперты реготделения Ассоциации юристов России и госюрбюро незамедлительно окажут всем пострадавшим бесплатную юрпомощь. Для получения юрпомощи необходимо обратиться по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-100-13-84»,— говорится в сообщении.
На сегодняшний день число пострадавших от употребления контрафакта в Ульяновской области составляет 51 человек. Часть из них погибла.
Ранее по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще порядка 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Пейте сидр, не отходя от больницы».