Пострадавшим от контрафакта в Ульяновской области окажут бесплатную помощь

Всем пострадавшим от напитка «Мистер Сидр» из Ульяновской области будет оказана бесплатная юридическая помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Эксперты реготделения Ассоциации юристов России и госюрбюро незамедлительно окажут всем пострадавшим бесплатную юрпомощь. Для получения юрпомощи необходимо обратиться по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-100-13-84»,— говорится в сообщении.

На сегодняшний день число пострадавших от употребления контрафакта в Ульяновской области составляет 51 человек. Часть из них погибла.

Ранее по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще порядка 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Пейте сидр, не отходя от больницы».