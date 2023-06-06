Бывшему вице-мэру Челябинска продлили домашний арест

Центральный районный суд Челябинска продлил срок домашнего ареста до 5 июля бывшему заместителю главы города Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом ходатайствовал следователь, отмечают в прокуратуре региона.

Обвиняемый и его защитник просили избрать не связанную с изоляцией меру пресечения. Суд не согласился с их доводами.

Владимира Слободского 13 апреля задержали сотрудники регионального УФСБ. Как считает следствие, заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства с марта 2018 по февраль 2019 годов утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Сулимова для ООО «Челябинскавтотранс». При этом он достоверно знал, что компания не имела законных оснований на право распоряжения земельным участком. Им владели собственники домов №63-б по улице Омская и №51-а Сулимова, права которых были нарушены.

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