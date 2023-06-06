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На донском предприятии ГК «Дамате» сменился генеральный директор

В Ростовской области генеральным директором хозяйства «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате») стал Сергей Денисенко. Ранее предприятием руководил Михаил Плешанов. Информация о смене главы компании содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Михаил Плешанов возглавлял «Индюшкин двор» с 2020 года. Его приемник — Сергей Денисенко ранее возглавлял ряд предприятий в Москве, Московской области, Тверской области и являлся их совладельцем.

Как сообщает «РБК Ростов», информацию о назначении в ГК «Дамате» подтвердили, но причину ухода прежнего директора не раскрыли.

ООО «Индюшкин двор» было учреждено в пос. Каменоломни в 2020 году. Предприятие специализируется на выращивании сельскохозяйственной птицы. В 2022 году выручка составила 9,1 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб. Предприятие было создано на площадке обанкротившейся компании «Евродон» Вадима Ванеева.

Анастасия Назарова

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