Прокуратура Башкирии внесла в Курултай законопроект для защиты жителей крупнейших городов от смога

Депутаты Курултая планируют рассмотреть законопроект о проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в крупнейших промышленных центрах Башкирии. Соответствующее решение принято профильным комитетом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Инициатором принятия законопроекта о внесении изменений в региональный Экологический кодекс выступил прокурор республики Игорь Пантюшин. Проведенные надзорным ведомством проверки выявили серьезные проблемы в сфере соблюдения норм об охране атмосферного воздуха, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, сообщил на заседании комитета заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин.

Господин Мухаметшин отметил, что в последние годы средняя концентрация определенного спектра загрязняющих веществ повышается, что вызывает справедливое возмущение граждан в крупнейших промышленных центрах, таких, как Уфа, Салават и Стерлитамак. Число жалоб на загрязнение воздуха в прошлом году увеличилось почти двукратно, а количество подтвердившихся в ходе прокурорских проверок нарушений законодательства — почти на 50%.

Сложившаяся ситуация требует от властей принятия дополнительных мер по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения, считают в прокуратуре. Правительство республики вправе организовать проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, результаты которых могут использоваться при определении нормативов выбросов вредных веществ и выдаче разрешений на выбросы. Такая практика уже используется в ряде регионов страны.

В тексте документа предложено наделить правительство Башкирии полномочиями по проведению сводных расчетов. Расходы на реализацию законопроекта будет нести республиканский бюджет.

Наталья Балыкова

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