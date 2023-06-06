Для Уфы закупят 15 троллейбусов за 382,5 млн рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы на аукционе 23 июня выберет поставщика 15 троллейбусов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта, который будет профинансирован из бюджетов Уфы и Башкирии, определена в 382,5 млн руб., максимальная цена одного троллейбуса — 25,5 млн руб.

Троллейбусы необходимо поставить в течение трех месяцев с даты заключения контракта. Они должны быть низкопольными, не ранее 2023 года выпуска, вместимостью от 90 до 100 человек.

Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км пробега. Полный срок эксплуатации — десять лет или 600 тыс. км пробега.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте