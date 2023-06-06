В Златоусте выявлены нарушения при капремонте плотины Айского водохранилища

Ростехнадзор выявил 15 нарушений требований промышленной безопасности при капитальном ремонте гидроузла Айского водохранилища в Златоусте. Руководство муниципального предприятия «Златоустовское водоснабжение», ответственное за эксплуатацию объекта, привлечено к административной ответственности, сообщает Уральское межрегиональное управление Ростехнадзора.

В ходе проверки инспекторы установили, что персонал, который занимается капитальным ремонтом и обслуживанием сооружений, не прошел обязательную аттестацию в области безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, МУП не обеспечил мониторинг технического состояния водосброса, что привело к провалу грунта низового откоса вдоль левобережной подпорной стенки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», капитальный ремонт плотины Айского водохранилища ведется с осени 2022 года. Подрядчиком выступает ООО «Нефтехимремонт» (Уфа). Стоимость контракта превышает 170 млн руб. Отремонтировать гидроузел местную администрацию и МУП «Златоустовское водоснабжение» обязал городской суд. В 2019 году в одной из стен плотины образовалась трещина, с тех пор объект не отвечает требованиям безопасности.

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