Пятая часть жителей Челябинской области имеет доходы выше среднего

В 2022 году в Челябинской доля населения с ежемесячными доходами выше среднероссийского уровня — 45 тыс. руб., составила 21%. Годом ранее показатель составлял 16,1%, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Челябинской области больше 45 тыс. руб. в месяц зарабатывает 717 тыс. человек. В целом по России доходы выше среднего имеет 53,1 млн человек, или 36,2% от всего населения страны.

Больше всего граждан, которые зарабатывают более 45 тыс. руб. в месяц, живет на Чукотке (78,2%), Ямале (74,2%), в Москве (74%) и Магаданской области (73,2%). Наименьшая доля жителей с доходами выше среднего в Ингушетии (4,4%), Карачаево-Черкесии (6,7%), Калмыкии (7,4%), Тыве (7,6%) и Марий Эл (10,9%).

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