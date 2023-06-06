12 июня в Перми закроют движение в центре города

12 июня, в День России и День города, в Перми ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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На время работ по монтажу и демонтажу сцен и декораций, а также в период проведения праздничных мероприятий с 01 часа 12 июня до 01 часа 13 июня закроется движение всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова. Кроме того, будет временно закрыто движение всех видов транспорта, за исключением трамваев, с 08 часов 12 июня до 01 часа 13 июня по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

На время проведения праздничного фейерверка перекроют движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту — по ул. Попова от ул. Борцов Революции до ул. Окулова. Эти ограничения будут действовать с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня. С 01 часа 11 июня до 01 часа 13 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.