В центре Перми построят новый корпус школы №9

Администрация Перми проведет общественные обсуждения проекта планировки территории, ограниченной улицами Краснова, Комсомольским проспектом, Революции, а также зданиями на ул. Краснова, 1 и 1б, в Свердловском районе города.

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Экспозиция проекта с перечнем информационных материалов состоится с 6 по 14 июня в администрации Свердловского района. Проект планировки территории был разработан на указанную территорию площадью 3,16 га. Как пояснили в пресс-службе администрации, в этой локации планируется построить новый корпус (пристрой) к школе №9 на 400 мест.

«Строительство нового корпуса планируется в период с 2024 по 2026 год»,— уточнили в администрации.

Отметим, школа №9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла им. А. С. Пушкина располагается на Комсомольском проспекте, 45. Рядом находится СШОР №1.