Курултай Башкирии проанализирует ситуацию с отравлением сидром

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил комитету республиканского парламента по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму проанализировать результаты массового отравления алкоголем в Ульяновской области. Вчера стало известно, что около 50 человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе, погибли 18 человек. Причиной стал «Мистер Сидр», в котором, предположительно, оказался метиловый спирт.

По словам Константина Толкачева, необходимо проанализировать результаты расследования и при необходимости внести изменения в законодательство для предотвращения подобных ситуаций.

Вчера в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии сообщили, что проведут мониторинг подобной продукции в республике.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте