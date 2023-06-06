Хирург из Красноярска получил три года колонии за взятки от пациентов

В Красноярском крае на три года колонии осужден 35-летний заведующий операционным блоком Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 за взятки от пациентов при проведении внеочередных операций.

По данным прокуратуры региона, пациенты созванивались с медиком напрямую, тот называл им сумму гонорара, который варьировался от 45 до 95 тыс. руб. Пациентов, с которыми договорился, врач осматривал в своем кабинете и отправлял в регистратуру для оформления госпитализации. Операции оплачивались за счет средств обязательного медицинского страхования, отмечает ведомство.

Свою вину медик не признал. Организационно-распорядительная деятельность для него теперь под запретом на 2 года 6 месяцев.

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Оксана Павлова