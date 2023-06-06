Томского депутата Госдумы РФ потребовали привлечь к ответственности за разжигание национальной розни

Депутат городской думы Томска Василий Еремин обратился к органам прокуратуры с просьбой проверить высказывания депутата Госдумы РФ от Томской области Алексея Диденко, касающиеся Украины. С таким заявлением господин Еремин, входящий во фракцию партии «Яблоко», выступил на сессии муниципального парламента 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Государственной думы России по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Председатель комитета Государственной думы России по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Недовольство Василия Еремина вызвали слова депутата Госдумы РФ, который высказался за отрицание украинского государства и украинского языка. «Хотелось бы обратиться к товарищам или господам прокурорам: не разжигание ли это национальной розни? Прошу провести расследование и привлечь к уголовной ответственности Алексея Николаевича Диденко по данной статье Уголовного кодекса»,– сказал представитель «Яблока».

По данным РИА «Новости», об отношении к украинскому государству и языку депутат от ЛДПР Алексей Диденко высказался 25 мая в Госдуме РФ на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы.

Наказание за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» определяет ст. 282 УК РФ. Санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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Валерий Лавский