БелАЗ поставит «Кузбассразрезуглю» 20 самосвалов с российским двигателем

УК «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ заключили соглашение о поставке 20 новых 220-тонных самосвалов, сообщает пресс-служба угольной компании. На технику будут установлены дизельные двигатели российского производства от «Коломенского завода». Инвестиции в обновление автопарка в компании не сообщают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В ближайшее время новейшая модель в линейке 220-тонников начнет проходить испытания на угледобывающем предприятии компании «Кузбассразрезуголь»»,– сказал генеральный директор ОАО «БелАЗ» Сергей Никифорович.

Планируется, что первый опытный образец самосвала поступит в парк компании в ближайшие дни. Поставка остальных машин запланирована на 2024 год.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова