Житель Белорецкого района обвиняется в убийстве с особой жестокостью

36-летний житель Белорецкого района обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и СКР по республике.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — Виталий Пудинов.

По версии следствия, в мае 2022 года в селе Тирлянский трое мужчин распивали алкоголь. Между Виталием Пудиновым и его приятелем возник конфликт. Обвиняемый решил убить своих оппонентов, которые спали в доме. Он поджег на веранде дома картонную коробку и скрылся. Один из потерпевших погиб во время пожара. Умысел на убийство второго не был доведен до конца, так как он умер из-за черепно-мозговой травмы, которую ранее нанес ему погибший. Собственнику дома был причинен ущерб почти на 180 тыс. руб.

Виталий Пудинов не признал вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии.

Майя Иванова

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