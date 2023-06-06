Операторам сотовой связи в Башкирии намерены предоставить налоговый вычет

Правительство Башкирии внесло на рассмотрение Курултая республики законопроект о внесении изменений в статью республиканского закона «О применении на территории РБ инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Согласно поправкам, предлагается наделить соответствующими налоговыми льготами операторов сотовой связи, заключивших с правительством республики соглашение о реализации инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к интернету и сотовой связи домохозяйств в малых населенных пунктах (менее 1 тыс. человек), социальных объектов инфраструктуры и дорог.

Предполагается, что закон будет действовать с начала текущего до 2026 года.

В обосновании отмечается, что инициатива разработана для повышения качества и доступности связи. Законопроект повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет Башкирии суммарно на 186 млн руб. за три года, в том числе 68 млн руб. — в этом году и по 59 млн руб. в 2024 и в 2025 годах.

Размер налоговой ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета с 2021 года составляет 10%.

Влада Шипилова

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