В Самарской области число отравившихся контрафактным алкоголем выросло до 14 человек

На сегодняшний день в медучреждения Самарской области госпитализированы 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра. Они находятся под наблюдением медицинских работников. Об этом сообщает Минздрав региона со ссылкой на главу министерства Армена Беняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам»,— приводятся в сообщении слова министра.

Также Армен Бенян призвал жителей региона, употреблявших указанный напиток в последнее время, при обнаружении симптомов острого отравления (тошноты, рвоты, повышенного или пониженного давления, нарушения зрения) немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще порядка 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Георгий Портнов