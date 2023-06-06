В Самарской области число отравившихся контрафактным алкоголем выросло до 14 человек

На сегодняшний день в медучреждения Самарской области госпитализированы 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра. Они находятся под наблюдением медицинских работников. Об этом сообщает Минздрав региона со ссылкой на главу министерства Армена Беняна.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам»,— приводятся в сообщении слова министра.
Также Армен Бенян призвал жителей региона, употреблявших указанный напиток в последнее время, при обнаружении симптомов острого отравления (тошноты, рвоты, повышенного или пониженного давления, нарушения зрения) немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще порядка 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Пейте сидр, не отходя от больницы».