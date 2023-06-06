Сбер завершил строительство отеля на курорте Манжерок

В Республике Алтай на курорте Манжерок, развитием которого занимается Сбер, завершилось строительство отеля уровня «пять звезд». Он стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири, сообщила пресс-служба курорта. Его общая площадь составила 56 тыс. кв. м, площадь спа-комплекса – 4,8 тыс. кв м, включающего пять бассейнов, 10 термальных зон. Также отель включает конференц-центр с 12 залами. Отель рассчитан на 304 номера. Его строительство велось 2,5 года, уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Планируется, что к концу 2023 года на территории курорта также будут построены 12 вилл для туристов и панорамный ресторан на горе Малая Синюха. Инфраструктура курорта предполагает также создание 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов. Объем инвестиций в строительство отеля и развитие курорта в компании не комментируют. В 20202 году власти Республики Алтай сообщали, что банк намерен направить на развитие Манжерока 4 млрд руб.

В 2022 году сообщалось, что полностью запустить курорт планируется в 2023 году. В январе 2023 года руководство курорта сообщало, что рассчитывает принять в этом году более 700 тыс. туристов.

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Оксана Павлова