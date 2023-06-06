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В Сочи в суд направили дело предпринимателя о махинациях с госконтрактом по вывозу мусора

В Сочи осудили предпринимателя за мошенничества с госконтрактом на вывоз мусора. Об этом сообщила пресс-служба полиции курорта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, договор был заключен между бизнесменом и администрацией города в 2022 году. Подрядчик должен был оказать муниципалитету услуги по сбору и вывозу отходов из Хостинского района на полигон. Работы в полном объеме фактически не были выполнены, однако по представленным заказчику документам контракт был исполнен. В результате этих действий городской казне был нанесен ущерб в размере 1,8 млн руб.

Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), направлены в Хостинский районный суд. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анастасия Донскова

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