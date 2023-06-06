Имевшую судимость уборщицу уволили из Красногорской гимназии в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии после вмешательства прокуратуры из Красногорской гимназии уволили сотрудницу, имевшую судимость за совершение тяжкого преступления. В частности, женщина занимала должность уборщицы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что работодателю было известно о наличии у нее судимости, однако трудовые отношения не были прекращены. Директору гимназии внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.2 7 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После этого женщину уволили. Должностные лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.