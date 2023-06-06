Как принимали и размещали беженцев из приграничных районов

31 мая из Шебекинского городского округа в оздоровительный лагерь в Воронежской области выехало 300 детей. В СМИ появилась информация о том, что некоторые родители заплатили за эвакуацию детей. Глава округа Владимир Жданов объяснил, что этот выезд детей был плановым и просто совпал с обстрелами: белгородские власти договорились с соседними регионами о летнем отдыхе детей еще в прошлом году.

3 июня чиновник подтвердил факт оплаты перевозки на автобусах — родители заплатили по 1867 руб. По его словам, это произошло потому, что при обсуждении большинство родителей приняли решение отправить детей в Воронежскую область не на школьных автобусах «ПАЗ», а на больших комфортабельных автобусах, которые заказываются у коммерческой организации и оплачиваются отдельно. «Понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы проглядели этот важный вопрос. В течение недели обязательно вернем родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей»,— заявил господин Жданов.

В первые дни после массового отъезда людей из Шебекино белгородские пункты временного размещения быстро заполнились. В них находились более 4 тыс. жителей приграничных территорий. Власти приняли решение размещать шебекинцев в общежитиях Белгородского госуниверситета (БелГУ) и технологического университета им. В. Г. Шухова (БГТУ). К 3 июня в них разместились около 1 тыс. человек. Студенты рассказали в соцсетях, что от них потребовали ночью освободить помещения и предложили взамен «комнаты с тараканами без условий». А часть беженцев якобы селили в комнаты, где живут студенты, которые в связи с дистанционным обучением сейчас находятся не в городе. В БелГУ заявили, что почти все студенты остались в пределах своих общежитий, а вещи уехавших бережно упаковали или отдали на хранение в специально отведенные места. В БГТУ отметили, что решение о временном переселении студентов из одного общежития было принято «совместно со студенческим активом». Министр образования Андрей Милехин сообщил, что студенты в настоящее время проживают в общежитиях в соответствии с заключенным с БГТУ договором, а выселение студентов из общежитий не планируется.

Часть детей из Шебекинского городского округа, отправившихся в Калужскую область, столкнулись с некомфортными условиями размещения. Местная жительница пожаловалась в соцсетях на грязь и необустроенность. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что не все загородные лагеря успели оперативно подготовить к приезду гостей. Одну из групп детей временно разместили в областном центре образования, но уже утром перевезли в загородный лагерь «Белка». «Дети подтверждают: здесь условия комфортные»,— заявил господин Шапша.

Вечером 5 июня мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что пункт временного размещения в «Белгород Арене» прекращает прием шебекинцев. «Всех, кто хотел, разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области,— сообщил он.— В последние дни из Шебекинского округа прибывает до 35 человек в сутки. В дежурном пункте проводят максимум один день, а затем всем предоставляем комфортные условия».

Сергей Толмачев, Воронеж