Около 83 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в Кузбассе

В Новокузнецке сотрудниками правоохранительных органов изъято около 83 тыс. л контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС. Продукция на общую сумму 12 млн руб. была обнаружена на одном из складов.

Ее хранение осуществлялось без фиксации информации об ее обороте в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает УФСБ по Кузбассу. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.

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Анна Егорова