В Симферополе остановилось движение троллейбусов из-за обрыва кабеля

В Симферополе произошел обрыв кабельного провода, из-за которого сеть троллейбусного движения в городе остановилась. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»
На поврежденной линии идут восстановительные работы. Генеральный директор «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов заявил, что движение электротранспорта в Симферополе восстановят в ближайшие часы.
О причинах аварии и точном времени возобновления движения троллейбусов не сообщается.
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