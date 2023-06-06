В Симферополе остановилось движение троллейбусов из-за обрыва кабеля

В Симферополе произошел обрыв кабельного провода, из-за которого сеть троллейбусного движения в городе остановилась. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус» Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

На поврежденной линии идут восстановительные работы. Генеральный директор «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов заявил, что движение электротранспорта в Симферополе восстановят в ближайшие часы.

О причинах аварии и точном времени возобновления движения троллейбусов не сообщается.

Анастасия Донскова

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