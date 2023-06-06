В Дюртюлинском районе проверяют полигон ТКО

Росприроднадзор совместно с Дюртюлинской межрайонной прокуратурой начал проверку полигона ТКО в Дюртюлинском районе, сообщили в пресс-службе управления ведомства в Башкирии и Оренбургской области. Основанием для проверки стало неоднократное возгорание отходов. Эксплуатацией полигона занимается региональный оператор ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Во время проверки инспекторы оценят деятельность регоператора, виновные лица будут привлечены к административной ответственности, отмечается в сообщении.

В апреле текущего года Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по требованию прокуратуры проверило пять полигонов твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой» в Башкирии и обнаружило 34 нарушения природоохранного законодательства на 600 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил расторгнуть договор с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой». В мае прошлого года господин Хабиров уже давал поручение принять окончательное решение по «Дюртюлимелиоводстрою». В феврале текущего года на заседании Курултая Башкирии министр экологии республики Нияз Фазылов заявил, что ведется работа по подготовке к расторжению соглашения с «Дюртюлимелиоводстрой»», отметив, что рано или поздно компания будет лишена статуса регоператора из-за срывов графиков вывоза мусора и жалоб населения.

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу компаний «Мехуборка») работает регоператором в Башкирии с 2018 года. Компания обслуживает Дюртюли, Агидель, Нефтекамск, 12 районов и ЗАТО «Межгорье».

Майя Иванова

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