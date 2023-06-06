Глава Перми побывал с гуманитарной миссией в ДНР

Глава Перми Алексей Дёмкин и директора трех пермских школ побывали в Донецкой Народной республике. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

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«Руководствуясь принципом “Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать”, в конце прошлой недели побывал в Снежном, небольшом городе в Донецкой Народной Республике. Вместе со мной поехали директора пермских школ №47, 30 и гимназии №7, которые в рамках миссии “Открытые сердца” уже привозили гуманитарную помощь своим коллегам из освобожденных территорий и собирали медикаменты местным госпиталям»,— написал господин Дёмкин. Пермская делегация в этот раз привезла в Снежнянскую специальную школу-интернат №42 компьютерную технику. Пермские педагоги провели обучающие семинары по нормативно-правовому сопровождению инклюзивного образования для местных учителей.

Глава Перми встретился также с сотрудниками батальона ОМОН «Парма» управления Росгвардии по Пермскому краю, которые несут службу на территории ДНР, и провел переговоры с мэром Снежного Александром Скворцовым.