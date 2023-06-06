В Колпино построят новую улицу

В Колпину построят новую улицу для распределения трафика в районе. Ее назовут в четь политика Варвары Петровой, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект планировки был утвержден на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова совместно с членами правительства города. По словам господина Беглова, строительство улучшит транспортную обстановку в Колпинском районе.

Планируется, что улица соединит жилую застройку с деловым районом. Протяженность нового участка составит около 400 м. В пресс-службе уточнили, что на дороге также будет велодорожка, а вдоль нее — тротуар.

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