40% жителей Удмуртии не готовы искать работу мечты дольше двух месяцев

В Удмуртии 40% опрошенных жителей не готовы искать идеальную работу больше двух месяцев, а 14% хотят найти работу менее, чем за месяц, сообщает пресс-служба hh.ru. Еще 17% жителей региона готовы ждать до трех месяцев, 9% — до полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В разрезе профессиональных категорий меньше месяца готовы посвятить поискам работы сотрудники из сфер розничной торговли — 32%, транспорта и логистики — 30%, туризма и гостеприимства — 29%. Более полугода идеального приглашения на работу готовы ждать представители высшего и среднего менеджмента — 18%, сферы производства и обслуживания — 17%, юристы — 16%.

При этом быстрее всего найти работу с оптимальными условиями стремятся соискатели от 18 до 24 лет, а дольше всех готовы ждать хорошего предложения жители старше 55 лет.