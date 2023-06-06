Чиновникам Татарстана могут дать право управлять коммерческими организациями

В Татарстане чиновникам могут дать право принимать участие в управлении коммерческими структурами. Поправки в закон республики о государственной гражданской службе предлагает внести Кабмин региона.

В настоящее время чиновники могут заниматься другой коммерческой деятельности только в том случае, если это не приводит к конфликту интересов. Кабмин Татарстана предлагает разрешать госслужащим участвовать в управлении коммерческой организацией в качестве члена коллегиального органа на безвозмездной основе. Однако в данной ситуации это касается только тех организаций, в которых свыше половины акций принадлежат госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании, а порядок участия чиновника в управлении подобной организацией должен установить правительство региона.

Законопроект внесен в Госсовет Татарстана. В данный момент он находится на стадии предварительного рассмотрения.

"Ъ-Казань"