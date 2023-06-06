Травматизм среди детей в Удмуртии летом вырастает в 2 раза

В Удмуртии начиная с мая количество детей, которые получают лечение из-за травм, традиционно увеличивается в 2 раза. Так, если в зимний период в среднем лечится 80-90 малышей, то летом — порядка 180 ежемесячно. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии Республиканской детской клинической больницы Максим Каменских, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основная причина увеличения травматизма — неорганизованность детей, поскольку те предоставлены сами себе. Они получают травмы при попытках перелезть через забор, залезть на дерево, при катании на велосипедах, самокатах и гироскутерах.

«Еще одна проблема — падения из окон. Падают чаще дети дошкольного возраста, оставленные без присмотра. Поэтому отдельно хочется напомнить родителям не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять окна открытыми, если в доме ребенок»»,— отметил господин Каменских.