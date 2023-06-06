Суд вынес приговор уфимцам за организацию незаконной миграции

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 67-летнему уфимцу, а также его 43-летнему сыну и 34-летней дочери. Они были признаны виновными в организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Как было установлено в суде, подсудимые, открыв юридическое лицо, выдали более 300 мигрантам фиктивные документы, позволяющие находиться на территории России.

67-летнему уфимцу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, остальным — по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждому.

Олег Вахитов

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