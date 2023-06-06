В Краснодаре сносят гостиницу-самострой

В Краснодаре начался снос гостиничного комплекса на улице имени Бершанской, возведенного без соответствующего разрешения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Иск в отношении собственника гостиницы подала администрация Краснодара.

«Земельный участок под этот объект в свое время не был выделен в установленном порядке, а строения возведены незаконно»,— говорится в сообщении.

Изучив доводы мэрии, суд принял решение о необходимости демонтажа объекта за счет собственника. Работы по сносу ведет подрядчик, нанятый заявителем. Ответчика оштрафовали за неисполнение требований суда.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram