Кубань в инвестициях

В Краснодарском крае в стадии реализации находятся 483 крупных инвестиционных проекта стоимостью свыше 100 млн руб., общий объем инвестиций по ним — 2,6 трлн руб. По данным властей региона, это абсолютный рекорд за последние 15 лет. Шесть крупнейших инвестпроектов края — в подборке «G».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Самым крупным инвестпроектом на Кубани является создание круглогодичного курорта «Новая Анапа» в районе песчаных пляжей станицы Благовещенской. Общая сумма инвестиций оценивается в 1 трлн руб., заявил глава Анапы Василий Швец. Согласно проекту, на территории 1,6 тыс. га построят более 100 гостиниц с номерным фондом 15–25 тыс. Главная достопримечательность выбранного места — 17-километровый песчаный пляж. По предварительным подсчетам, курорт «Новая Анапа» обеспечит дополнительный турпоток в Краснодарский край от 3 до 5 млн человек в год.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Один из важных инвестиционных проектов в ЮФО — строительство тепловой электростанции «Ударная» в Крымском районе. Участок площадью 64 га под строительство ТЭС находится на территории Киевского сельского поселения, в 18 км от Крымска. Объект позволит решить проблему энергодефицита в муниципалитете, а также поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Инвестором стройки заявлен «Технопромэкспорт» (подконтролен «Ростеху»). Стоимость проекта оценивается более чем в 50 млрд руб.

Еще один крупный инвестиционный проект региона – строительство нефтеперерабатывающего завода ПАО «НК ”Роснефть”» мощностью 12 млн тонн в год на базе ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Объем инвестиций составляет 466 млрд руб., говорится в исследовании «Инвестпортфель ЮФО», проведенном «Эксперт Юг». Проект позволит увеличить глубину переработки до 98,5% и перейти на выпуск продукции, соответствующей экологическому классу «Евро-5».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Краснодара планируется построить к 2025 году, общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд руб. В результате модернизации площадь воздушной гавани расширится с 12 до 80 тыс. кв. м. Реализация проекта поможет увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. Проект реализуется за счет собственных средств инвестора — ГК «Аэродинамика».

Фото: gelendzhik-travel.ru

Общий объем частных инвестиций в строительство рекреационного комплекса «Геленджик Марина» (яхт-клуб с мариной на 200 мест) составляет 100 млрд руб., об этом сообщается на инвестиционном портале города-курорта. Срок реализации строительства комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» — 2022–2027 годы. Инвестором выступает ООО «Морской порт Геленджик». Руководит компанией Владимир Колбин — партнер миллиардера Геннадия Тимченко.

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ООО «Олимп» до конца 2023 года реконструирует в Крымском районе винзавод. В рамках инвестпроекта компания вложит 1,6 млрд руб. Реконструкция винзавода началась в 2021 году. Планируется, что за счет реализации проекта производственная мощность по переработке винограда увеличится до 18 тыс. тонн в сезон, а производство игристых напитков составит 20 тыс. дал в месяц.

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