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Глава департамента гражданской защиты Курганской области покинул пост

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков уволился по собственному желанию. Об этом сообщают в правительстве региона.

Исполняющим обязанности главы департамента назначен заместитель Олега Поршакова Валерий Земляных, который является начальником управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В начале мая в Курганской области произошли масштабные природные пожары. От огня сильно пострадало село Юлдус Шадринского округа, где сгорела большая часть домов. Глава округа Сергей Копылов, который занимал пост в течение трех лет, досрочно ушел в отставку.

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