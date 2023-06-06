Директор детского лагеря отдыха обвиняется в вырубке леса на 2 млн рублей

Следователями отдела МВД России «Пермский» окончено расследование уголовного дела в отношении директора одного из детских оздоровительных лагерей, обвиняемой в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установило следствие, в мае 2022 года директор получила предписание о необходимости расчистки территории лагеря от поваленных и зараженных грибком деревьев. С этой целью она наняла бригаду рабочих, не уведомив их об отсутствии разрешительных документов, и дала указание на сплошную рубку. По условиям устной договоренности оплатой за работу была древесина, которую работники заготовят и вывезут. Таким образом незаконно было вырублено 66 деревьев пород ель, пихта, сосна, береза, осина. Часть нелегально заготовленной древесины была использована обвиняемой в личных целях — для топки бани и строительных работ. По оценкам экспертов, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 2 млн руб.

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.