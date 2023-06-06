Через месяц запустят прямой поезд Челябинск – Калининград

Из Челябинска в Калининград начнет курсировать прямой поезд. Маршрут будет действовать два месяца – июль и август, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Сезонный поезд №426/425 Калининград – Челябинск будет курсировать раз в неделю: отправление из Челябинска по четвергам в 23:00, из Калининграда – по понедельникам в 09:27. Состав сформирован из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов. Поезд будет следовать через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Через Литву российские транзитные поезда следуют без права посадки и высадки на территории государства. Кроме того, в составе не должно быть более 300 пассажиров.

Цена билета из Челябинска в Калининград в плацкартном вагоне составляет от 6945 руб., в купе – от 10558 руб.

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