В Смольном прокомментировали ценовую разницу поездки на метро в Петербурге и Москве

В комитете по транспорту прокомментировали разницу в стоимости проезда между Петербургом и Москвой. По мнению Смольного, это связано с низкой популярностью общественного транспорта.

Глава ведомства Алексей Малухин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что в городе пассажиропоток «раза в три, наверное, меньше» , чем в Москве. «Как только мы с вами поднимем количество пассажиров, когда начнём более активно пользоваться общественным транспортом, то это увеличит доходы наших транспортных предприятий и позволит снизить плату за проезд»,— добавил он.

Господин Малухин добавил, что в городском бюджете на три года предусмотрено свыше 190 млрд руб. для компенсации пассажирам проезда в метрополитене.

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