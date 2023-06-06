Обрабатывающая промышленность в Новосибирской области растет, добывающая падает

Индекс промышленного производства в Новосибирской области в январе-апреле 2023 года составил 101,2% к аналогичному периоду 2022-го. Положительная динамика отмечается только в обрабатывающих производствах – рост в этот период составил 7,6%. В остальных секторах - водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений снижение составило 23%, в добыче полезных ископаемых – 17,2%, в отраслях, связанных с обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 1%, сообщает Новосибирскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пять регионов Сибири из десяти с января по апрель продемонстрировали рост индекса промышленного производства, в том числе Омская область (107,3%), Алтайский край (105,9%), Республика Тыва (105,7%) и Новосибирская область (101,2%). Снижение произошло в Кузбассе (99,7%), Красноярском крае (99%), Томской области (97,7%), Республике Хакасия (97,1%), а также Иркутской области (93,5%).

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Лолита Белова