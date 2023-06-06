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Коммерсантъ FM
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«Хоум кредит» сменит название в рамках ребрендинга

Банк «Хоум кредит» в июле начнет ребрендинг и сменит название на «Хоум банк», заявили в кредитной организации. Это решение приняли, чтобы названием не дублировать бренд своего бывшего акционера — чешской Home Credit B.V., сообщил РБК со ссылкой на источник, в пресс-службе банка информацию подтвердили.

Представитель банка сказал, что новое название будут писать кириллицей, а ребрендинг проведут в несколько этапов. «Сперва будут обновлены дистанционные каналы — сайт банка и мобильное приложение. Это произойдет уже в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов. Этот этап запланирован на четвертый квартал 2023 года»,— рассказали в банке.

По данным РБК, ребрендинг закончат к 1 ноября, так как к этой дате у банка истекает соглашение с Home Credit B.V. на использование названия. Кредитная организация работала в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года.

В сентябре 2022 года владевшая «Хоум Кредит» чешская PPF покинула банковский рынок России. Она продала оставшуюся долю в 49,5% группе российских частных инвесторов. Это сделало кредитную организацию полностью российской компанией. В марте 2023-го Центробанк исключил «Хоум кредит» из значимых платежных организаций.

Лаура Кеффер

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