Ребенок и двое взрослых пострадали в столкновении двух автобусов на улице Камбарская в Ижевске

Вечером 5 июня в столице Удмуртии напротив дома №110 по улице Камбарская произошло столкновение автобусов «МАЗ» и «ГАЗ». В момент аварии транспортные средства двигались в попутном направлении. При этом, как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 59-летний водитель «ГАЗ» двигался в прямом направлении по полосе, с которой движение разрешено только направо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия травмы получили трое пассажиров, в том числе 14-летний ребенок. Пострадавших осмотрели медики, однако госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.