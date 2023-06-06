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Ребенок и двое взрослых пострадали в столкновении двух автобусов на улице Камбарская в Ижевске

Вечером 5 июня в столице Удмуртии напротив дома №110 по улице Камбарская произошло столкновение автобусов «МАЗ» и «ГАЗ». В момент аварии транспортные средства двигались в попутном направлении. При этом, как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 59-летний водитель «ГАЗ» двигался в прямом направлении по полосе, с которой движение разрешено только направо.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия травмы получили трое пассажиров, в том числе 14-летний ребенок. Пострадавших осмотрели медики, однако госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.

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